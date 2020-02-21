Новый коронавирус: в Израиле зафиксирован первый случай заражения

Diamond Princess. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134075-novyy-koronavirus-v-izraile-zafiksirovan-pervyy-sluchay-zarajeniya.html

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Новый коронавирус добрался до Израиля. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован у женщины, которая вместе с еще десятью людьми была эвакуирована в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Израиля, пишет Israel National News.

В сообщении отмечается, что у остальных десяти человек, которые прибыли в Израиль вместе с инфицированнойженщиной, симптомов нового коронавируса зафиксировано не было.

Заразившаяся коронавирусом женщина помещена в изолятор медицинского центра имени Хаима Шиба, который расположен в окрестностях Тель-а-Шомера.

В карантин помещены также и другие пассажиры, которые были эвакуированы из круизного лайнера Diamond Princess.

Кроме этого сообщается, что еще четверо заразившихся коронавирусом граждан Израиля в настоящее время находятся в медучреждениях Японии. Эти люди также находились на борту круизного лайнера Diamond Princess.