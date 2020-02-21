Новий коронавірус: в Ізраїлі зафіксований перший випадок зараження

Diamond Princess. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134075-novyy-koronavirus-v-izrayili-zafiksovanyy-pershyy-vypadok-zarajennya.html

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Новий коронавірус дістався до Ізраїлю. Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксований у жінки, яка разом із ще десятьма людьми була евакуйована в Ізраїль із круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомила прес-служба міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, пише Israel National News.

У повідомленні наголошується, що у інших десяти людей, які прибули до Ізраїлю разом із інфікованою жінкою, симптомів нового коронавірусу зафіксовано не було.

Жінка з коронавірусом перебуває в ізоляторі медичного центру імені Хаїма Шиба, який розташований в околицях Тель-а-Шомера.

У карантин поміщено також інших пасажирів, які були евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess.

Крім цього повідомляється, що ще четверо громадян Ізраїлю із коронавірусом наразі перебувають у медустановах Японії. Ці люди також знаходилися на круїзному лайнері Diamond Princess.