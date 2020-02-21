VW представив нове авто.

https://racurs.ua/ua/n134074-kompaniya-volkswagen-prezentuvala-caddy-novogo-pokolinnya-foto-video.html

Ракурс

Volkswagen (Фольксваген), автомобільна компанія з Німеччини, представила Caddy нового, четвертого покоління.

Машину побудували на модульній платформі MQB. Новинку оснастили великим екраном мультимедійної системи в салоні, а також новою панеллю приладів. Комфорту водієві додадуть активний круїз-контроль з функцією утримання автомобіля в смузі та система допомоги при маневруванні з причепом. Про це повідомляє Automobile Magazine.

Під капотом автомобілі розмістили дволітровий «дизель». Потенційним власникам запропонують двигуни потужністю 75, 102 і 122 к. с. Коробка передач шестиступінчата механічна або ж «атомат» на сім ступеней. Очікується, що в майбутньому Caddy буде доступний з гібридною силовою установкою.

Нагадаємо, компанія Volkswagen переробила класичну версію Beetle, відому як «Жук», на повноцінний електрокар. Електричну версію «Жука» зібрали фахівці відділення Volkswagen Group Components, новинку оснастили електричною силовою установкою потужністю 82 к. с.