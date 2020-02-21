Коронавірусна паніка: Зеленський порівняв Україну із середньовічною Європою, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував вчорашні скандальні події на Полтавщині. Глава держави порівняв поведінку частини співгромадян із середньовічними традиціями.

Зеленський сьогодні побував на церемонії нагородження переможців конкурсу стартапів у Києві і на початку промови привітав повернення українців із Китаю.

Він заявив, що вірить у те, що у найближчі тижні вони вже будуть вдома із родичами, але розкритикував водночас поведінку українців, які прийшли на акцію протесту і піддаються панічним настроям.

Ми часто кажемо, що Україна — це Європа. Вчора мені здавалося в деяких епізодах, що ми Європа епохи середньовіччя. Давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не… Я не хочу тут вживати інших слів, — розповів Зеленський.

Він також сказав, що хоче, аби найближчим часом в Україні з’явився стартап, який «навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності і критичного мислення».

Нагадаємо, що вчорашні події у Санжарах стали приводом для виклику в Раду сьогодні керівника Кабміну та заступника міністра охорони здоров’я. Дмитро Коваль, наприклад, переклав частину провини за виникнення панічних настроїв на ЗМІ, які могли б, на його думку, краще інформувати населення про вірус та шляхи його поширення.