Коронавирусная паника: Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой, скриншот видео

https://racurs.ua/n134073-my-evropa-vremen-srednevekovya-zelenskiy-o-koronavirusnoy-panike.html

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вчерашние скандальные события на Полтавщине. Глава государства сравнил поведение части сограждан со средневековыми традициями.

Зеленский сегодня побывал на церемонии награждения победителей конкурса стартапов в Киеве и в начале речи приветствовал возвращение украинцев из Китая.

Он заявил, что верит в то, что в ближайшие недели они уже будут дома с родственниками, но раскритиковал одновременно поведение украинцев, которые пришли на акцию протеста и подвергаются паническим настроениям.

Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Вчера мне показалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи средневековья. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… Я не хочу здесь употреблять других слов, — считает Зеленский.

Он также сказал, что хочет, чтобы в ближайшее время в Украине появился стартап, который «научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления».

Напомним, что вчерашние события в Санжарах стали поводом для вызова в Раду сегодня руководителя Кабмина и заместителя министра здравоохранения. Дмитрий Коваль, например, перевел часть вины за возникновение панических настроений на СМИ, которые могли бы, по его мнению, лучше информировать население о вирусе и путях его распространения.