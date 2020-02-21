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VW представил новое авто.

Компания Volkswagen презентовала Caddy нового поколения (ФОТО, ВИДЕО)

21 фев 2020, 13:45
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Volkswagen (Фольксваген), автомобильная компания из Германии, представила Caddy нового, четвертого поколения.

Машину построили на модульной платформе MQB. Новинку оснастили большим экраном мультимедийной системы в салоне, а также новой панелью приборов. Комфорта водителю добавят активный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе и система помощи при маневрировании с прицепом. Об этом сообщает Automobile Magazine.

Под капотом автомобиля разместили двухлитровый «дизель». Потенциальным владельцам предложат двигатели мощностью 75, 102 и 122 л. с. Коробка передач шестиступенчатая механическая или же «атомат» на семь ступеней. Ожидается, что в будущем Caddy будет доступен с гибридной силовой установкой.

Новый VW Caddy. Фото: Automobile Magazine

Новый VW Caddy. Фото: Automobile Magazine

Напомним, компания Volkswagen переделала классическую версию Beetle, известную как «Жук», на полноценный электрокар. Электрическую версию «Жука» собрали специалисты отделения Volkswagen Group Components, новинку оснастили электрической силовой установкой мощностью 82 л. с.


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