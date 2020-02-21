VW представил новое авто.

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Volkswagen (Фольксваген), автомобильная компания из Германии, представила Caddy нового, четвертого поколения.

Машину построили на модульной платформе MQB. Новинку оснастили большим экраном мультимедийной системы в салоне, а также новой панелью приборов. Комфорта водителю добавят активный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе и система помощи при маневрировании с прицепом. Об этом сообщает Automobile Magazine.

Под капотом автомобиля разместили двухлитровый «дизель». Потенциальным владельцам предложат двигатели мощностью 75, 102 и 122 л. с. Коробка передач шестиступенчатая механическая или же «атомат» на семь ступеней. Ожидается, что в будущем Caddy будет доступен с гибридной силовой установкой.

Напомним, компания Volkswagen переделала классическую версию Beetle, известную как «Жук», на полноценный электрокар. Электрическую версию «Жука» собрали специалисты отделения Volkswagen Group Components, новинку оснастили электрической силовой установкой мощностью 82 л. с.