В Британии младенец прославился из-за густых волос. Фото: Mirror

https://racurs.ua/n134102-zavidnaya-shevelura-v-britanii-mladenec-proslavilsya-iz-za-gustyh-volos-foto.html

Ракурс

В Британии 10-месячная Марисса Алессандра Маккарри успела прославится из-за своих аномально густых волос. Мама девочки рассказывает, что она родилась с копной темных волос, чем поразила весь медицинский персонал.

Мама девочки думала, что со временем рост волос замедлится, однако в возрасте 10 месяцев они уже достают до плеч. Англичанка отметила, что не планирует подстригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее. Об этом пишет Mirror.

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневаются, что ее волосы настоящие.

Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты, — поделилась Маккарри.

Как писал «Ракурс», ранее в Британии 8-летнего Фарука Джеймса не хотели брать в школы из-за его длинных и пышных волос. Его мать Бонни Миллер называет это дискриминацией. При этом длинные волосы сделали Фарука Джеймса весьма популярным в соцсетях. На его страницу в Instagram подписаны более 270 тыс. пользователей. Также мальчик работает моделью и участвует в показах мировых брендов.