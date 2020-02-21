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Ракурс
В Британии младенец прославился из-за густых волос. Фото: Mirror

Завидная шевелюра: в Британии младенец прославился из-за густых волос (ФОТО)

21 фев 2020, 22:38
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В Британии 10-месячная Марисса Алессандра Маккарри успела прославится из-за своих аномально густых волос. Мама девочки рассказывает, что она родилась с копной темных волос, чем поразила весь медицинский персонал.

Мама девочки думала, что со временем рост волос замедлится, однако в возрасте 10 месяцев они уже достают до плеч. Англичанка отметила, что не планирует подстригать волосы дочери в ближайшем будущем, поскольку именно они прославили ее. Об этом пишет Mirror.

В Британии младенец прославился из-за густых волос. Фото: Mirror

По словам женщины, люди останавливают дочь на улице и восхищаются ее объемной прической, а многие и вовсе сомневаются, что ее волосы настоящие.

Незнакомцы говорят мне, что я обязана отправить Мариссу в модельный бизнес из-за ее красоты, — поделилась Маккарри.

В Британии младенец прославился из-за густых волос. Фото: Mirror

Как писал «Ракурс», ранее в Британии 8-летнего Фарука Джеймса не хотели брать в школы из-за его длинных и пышных волос. Его мать Бонни Миллер называет это дискриминацией. При этом длинные волосы сделали Фарука Джеймса весьма популярным в соцсетях. На его страницу в Instagram подписаны более 270 тыс. пользователей. Также мальчик работает моделью и участвует в показах мировых брендов.


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