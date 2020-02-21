В Париже запустили горячую линию из-за нашествия клопов

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Французское правительство запустило горячую линию для граждан из-за чрезвычайной ситуации, связанной с распространением постельных клопов.

Специалисты консультируют горожан по поводу борьбы с паразитами. Об этом пишет The Guardian.

В министерстве жилищного развития страны отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они «возродились». В ведомстве считают, что причинами увеличения клопов в городе стал туризм — люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тыс. адресов, где были жалобы на постельных клопов. В этом году проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамин Гриво, который претендовал на должность мэра города.

Постельный клоп — это кровососущее насекомое, которое ведет ночной образ жизни, а днем прячется в щелях стен, под обоями, в мебели, книгах, одежде и других вещах. Серьезной угрозы человеку эти насекомые не несут, но ухудшают качество сна и жизни. Места укусов на утро начинают чесаться.

Напомним, Пакистан претерпевает самое масштабное за последние 20 лет нашествие пустынной саранчи. Тучи насекомых уничтожают целые поля с посевами. Правительство объявило в стране чрезвычайное положение.