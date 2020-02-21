В Парижі запустили гарячу лінію через нашестя клопів

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Французький уряд запустив гарячу лінію для громадян через надзвичайну ситуацію, пов’язану з розповсюдженням постільних клопів.

Фахівці консультують містян щодо боротьби з паразитами. Про це пише The Guardian.

У міністерстві житлового розвитку країни зазначили, що паразитів майже не було в Парижі з 1950-х років, але останнім часом вони «відродилися». У відомстві вважають, що причинами збільшення клопів в місті став туризм — люди привозять паразитів з собою з подорожей, а також зростання стійкості комах до препаратів, призначених для їхнього знищення.

У Парижі, за останніми даними за 2018 рік, фахівці з боротьби з комахами обробили приміщення за 400 тис. адрес, де були скарги на постільних клопів. Цього року проблема розповсюдження паразитів фігурувала навіть у передвиборній кампанії політика Бенджаміна Гриво, який претендував на посаду мера міста.

Постільний клоп — це кровоссальна комаха, яка веде нічний спосіб життя, а вдень ховається в щілинах стін, під шпалерами, в меблях, книгах, одязі та інших речах. Серйозної загрози людині ці комахи не несуть, але погіршують якість сну та життя. Місця укусів на ранок починають свербіти.

Нагадаємо, Пакистан зазнає наймасштабніше за останні 20 років нашестя пустельної сарани. Хмари комах знищують цілі поля з посівами. Уряд оголосив у країні надзвичайний стан.