Зеленський звернувся до українців через паніку навколо коронавірусу. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, на тлі протестів у зв’язку з евакуацією громадян з Китаю записав нове відеозвернення. У ньому він назвав історію з китайським коронавірусом черговим випробуванням для українців, яке покаже, хто ми — народ або стадо.

Він також заявив, що Україна не залишить жодного свого громадянина в біді — чи буде це військовополонений моряк, політв’язень або людина, яка опинилася в центрі розповсюдження коронавірусу. Відео звернення опублікував Офіс президента.

Зеленський додав, що евакуйовані громадяни — не прокажені, а звичайні нормальні люди, які пройшли обстеження та очікували зовсім іншого прийому на батьківщині.

Президент вважає, що особи, винні в нагнітанні ситуації навколо повернення на батьківщину з китайського Уханя громадян країни повинні понести покарання, але закликає не таврувати жителів окремих регіонів України.

Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяли серед людей паніку, а потім підбурювали до цієї дикості. Замовники і організатори цього понесуть відповідальність, — заявив Зеленський.

Він також закликав зберігати холодний розум, вірити фактам, а не фейкам та пам’ятати, що найстрашніший вірус — вірус ненависті.

Нагадаємо, раніше глава держави порівняв поведінку частини співгромадян в Полтавській області з середньовічними традиціями.