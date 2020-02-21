Позов України проти РФ: суд ООН частково підтримав українську сторону

Гаазький арбітражний суд підтвердив юрисдикцію в позові України до Росії. Фото: QHA

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Позов України проти Росії про порушення прав в Азовському морі та в Керченській протоці розглядатиме Арбітражний трибунал ООН з морського права. Таке рішення було прийнято 21 лютого.

На цьому етапі розгляду справи по суті не було. Арбітражний суд вирішував тільки питання про те, чи має він повноваження розглядати цю справу. Росія наполягала, що українська скарга повинна бути відхилена в цілому, пише «Українська правда».

Позов України полягає в тому, що дії РФ в Чорному, Азовському морях та в Керченській протоці після окупації та спроби незаконної анексії Криму порушують Конвенцію ООН з морського права. Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко вважає це проміжне рішення успіхом.

За його словами, Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря та Керченської протоки, а також викрадення природних ресурсів України. Проте з повідомлення міністра випливає, що юрисдикція арбітражу за звинуваченням про порушення в Чорному морі цим рішенням не підтверджена.

Нагадаємо, раніше Арбітражний трибунал в Гаазі вказав у назві справи України проти Росії факт затримання трьох українських кораблів та членів їх екіпажів в Керченській протоці.