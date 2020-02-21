Иск Украины против РФ: суд ООН частично поддержал украинскую сторону

Гаагский арбитражный суд подтвердил юрисдикцию в иске Украины к России. Фото: QHA

https://racurs.ua/n134099-isk-ukrainy-protiv-rf-sud-oon-chastichno-podderjal-ukrainskuu-storonu.html

Ракурс

Иск Украины против России о нарушении прав в Азовском море и в Керченском проливе будет рассматривать Арбитражный трибунал ООН по морскому праву. Такое решение было принято 21 февраля.

На данном этапе рассмотрения дела по существу не было. Арбитражный суд решал только вопрос о том, имеет ли он полномочия рассматривать данное дело. Россия настаивала, что украинская жалоба должна быть отклонена в целом, пишет «Украинская правда».

Иск Украины заключается в том, что действия РФ в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушают Конвенцию ООН по морскому праву. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает это промежуточное решение успехом.

По его словам, Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины. Однако из сообщения министра следует, что юрисдикция арбитража по обвинению о нарушениях в Черном море этим решением не подтверждена.

Напомним, ранее Арбитражный трибунал в Гааге указал в названии дела Украины против Российской Федерации факт задержания трех украинских кораблей и членов их экипажей в Керченском проливе.