Суд разрешил силовой привод Порошенко на допрос в ГБР. Фото: Европейская солидарность

https://racurs.ua/n134098-sud-razreshil-silovoy-privod-poroshenko-na-dopros-v-gbr-dokument.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент Украины, 30 раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). В связи с этим суд разрешил принудительный привод экс-президента на допрос.

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод Петра Порошенко на два допроса в ГБР — 28 февраля и 6 марта. Копию соответствующего постановления суда опубликовал народный депутат Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого. Порошенко зовут на допрос по уголовному производству, начатому 27 июня 2019 года по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судей) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook отметил, что решение принималось тайно, сторону защиты о проведении заседания не оповестили, поэтому постановление суда он считает неправосудным. Он также считает такую спешку политическим давлением со стороны Офиса президента.

Напомним, 24 января Порошенко, который теперь является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность», пришел на очередной допрос в ГБР вместе с адвокатами и членами своей политсилы. Впоследствии в ГБР обвинили группу народных депутатов из «Европейской солидарности» в попытке незаконно ворваться в помещение этого правоохранительного органа.