Суд дозволив силовий привід Порошенка на допит в ДБР. Фото: Європейська солідарність

https://racurs.ua/ua/n134098-sud-dozvolyv-sylovyy-pryvid-poroshenka-na-dopyt-v-dbr-dokument.html

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Петро Порошенко, екс-президент України, 30 разів не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). У зв’язку з цим суд дозволив примусовий привід екс-президента на допит.

Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Петра Порошенка на два допити в ДБР — 28 лютого та 6 березня. Копію відповідної постанови суду опублікував народний депутат Олександр Дубінський на своїй сторінці в Facebook.

У тексті зазначається, що суд таким чином задовольнив клопотання слідчого ДБР Корецького. Порошенка кличуть на допит у кримінальній провадженні, розпочатому 27 червня 2019 року за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, яке призвело до тяжких наслідків), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність суддів) Кримінального кодексу України.

Адвокат Порошенка Ігор Головань на своїй сторінці в Facebook зазначив, що рішення приймалося таємно, сторону захисту про проведення засідання не повідомили, тому постанову суду він вважає неправосудною. Він також вважає такий поспіх політичним тиском з боку Офісу президента.

Нагадаємо, 24 січня Порошенко, який тепер є народним депутатом з фракції «Європейська солідарність», прийшов на черговий допит у ДБР разом з адвокатами та членами своєї політсили. Згодом в ДБР звинуватили групу народних депутатів з «Європейської солідарності» у спробі незаконно увірватися в приміщення цього правоохоронного органу.