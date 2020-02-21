Готель, в якому розмістять евакуйованих. Фото: TripAdvisor

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Евакуація через коронавірус відбувається не тільки в Україні. Десятки громадян Канади були евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess.

Уряд Канади вирішив розмістити їх в провінції Онтаріо. 14-денний карантин вони проведуть в готелі та конференц-центрі в місті Корнвол. Про це повідомляє CBC News.

Канада евакуювала 129 пасажирів лайнера та сімох членів екіпажу. Всіх їх розмістять на карантин на 14 днів, але його термін може бути скорочений залежно від рівня ризику.

Після прибуття евакуйованих громадян в місто їх привітав мер Корнвола.

Наші серця з вами, і ми сподіваємося, що карантинний період пройде швидко і максимально комфортно для вас, — зазначив він.

NAV Centre, в якому 14 днів перебуватимуть евакуйовані, — це готель, конференц-центр та громадський центр. У минулому він використовувався урядом як притулок під час надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що деякі жителі висловили здивування через те, що евакуйовані громадяни перебуватимуть в місці, яке відкрито для публіки і зазвичай не використовується в медичних цілях. Проте відділ охорони здоров’я Східного Онтаріо (EOHU) заявив, що ділянку центру NAV, яка буде використовуватися, ізольована та має окрему від решти комплексу систему вентиляції, а евакуйовані не контактуватимуть з громадськістю.

Нагадаємо, раніше поліція за фактом зіткнень через приїзд в селище Нові Санжари евакуйованих з Уханя українців та іноземців відкрила п’ять кримінальних проваджень. Внаслідок зіткнень до обіду 20 лютого правоохоронці затримали 17 осіб, яких згодом опитали в відділенні поліції та відпустили.