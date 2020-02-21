Отель, в котором разместят эвакуированных. Фото: TripAdvisor

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Эвакуация из-за коронавируса проходит не только в Украине. Десятки граждан Канады были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess.

Правительство Канады решило разместить их в провинции Онтарио. 14-дневный карантин они проведут в отеле и конференц-центре в городе Корнвол. Об этом сообщает CBC News.

Канада эвакуировала 129 пассажиров лайнера и семерых членов экипажа. Всех их поместят на карантин на 14 дней, но его срок может быть сокращен в зависимости от уровня риска.

После прибытия эвакуированных граждан в город их поприветствовал мэр Корнвола.

Наши сердца с вами, и мы надеемся, что карантинный период пройдет быстро и максимально комфортно для вас, — отметил он.

NAV Centre, в котором 14 дней будут находиться эвакуированные, — это отель, конференц-центр и общественный центр. В прошлом он использовался правительством как убежище во время чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что некоторые жители выразили удивление из-за того, что эвакуированные граждане будут находиться в месте, которое открыто для публики и обычно не используется в медицинских целях. Однако отдел здравоохранения Восточного Онтарио (EOHU) заявил, что участок центра NAV, который будет использоваться, изолирован и имеет отдельную от остального комплекса систему вентиляции, а эвакуированные не будут контактировать с общественностью.

Напомним, ранее полиция по факту столкновений из-за приезда в поселок Новые Санжары эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев открыла пять уголовных производств. В результате столкновений до обеда 20 февраля правоохранители задержали 17 человек, которых впоследствии опросили в отделении полиции и отпустили.