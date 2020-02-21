В Минздраве объяснили, почему увезли эвакуированных в Новые Санжары. Фото: УКЦ

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Эвакуация из Китая граждан Украины и иностранцев планировалась очень тщательно. Большое внимание было уделено именно выбору места, куда эвакуированных поместят на обсервацию.

Медцентр в Новых Санжарах был выбран из-за ряда факторов. В частности, из-за того, что это санаторий, а не больница. Ведь эвакуированные люди здоровы, их нужно было поместить именно на обсервацию, а не на карантин. Поэтому их не повезли в столичную Феофанию. Об этом рассказал заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Полтавского областного совета, пишут «Новини Полтавщини».

Медцентр «Новые Санжары» был выбран еще и потому, что все столичные госпитали Министерства здравоохранения и Национальной гвардии лечат бойцов, раненных на Донбассе. Ляшко отметил, что было бы неправильно вывозить оттуда больных, нуждающихся в помощи.

Эвакуировать госпитали, выселять из них людей, которым нужна медицинская помощь, — неправильно. Когда выбиралось заведение, оценивалась большое количество индикаторов, показателей. Поэтому выбрали именно это заведение, которое не заполнено, — добавил Ляшко.

Замглавы Минздрава отметил, что в Украине — эпидемия ОРВИ. Поэтому Украина не может себе позволить помещать здоровых людей в больницы и закрывать их для других посетителей.

Ляшко добавил, что в Украине планируют построить госпиталь на случай инфекций, но это вопрос не одного месяца.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сдержала свое обещание остаться на карантине в медцентре «Новые Санжары» вместе с эвакуированными из Китая украинскими гражданами. Скалецкая показала снимок из своего «нового рабочего кабинета».