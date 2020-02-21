ООН осудила инцидент в Новых Санжарах

ООН осудила инцидент в Новых Санжарахhttps://racurs.ua/n134089-oon-osudila-incident-v-novyh-sanjarah.htmlРакурс
Организация Объединенных Наций (ООН) осудила действия украинцев в Новых Санжарах, направленные против людей, которые были эвакуированы из Китая, а также призвала правительство Украины обеспечить безопасность всем гражданам, которых затронула данная ситуация.
Подобные инциденты не должны иметь место в современной Украине, которая позиционирует себя как европейская страна, сообщила пресс-служба ООН в Facebook.
В сообщении указано, что эвакуированные люди уже прошли длительный период изоляции и заслуживают на безопасное возвращение на родину.
ООН осуждает любые проявления агрессии и насилия в отношении людей, которые сейчас находятся на карантине и призвала руководство Украины обеспечить их безопасность.
Также в сообщении указано, что страх и недоверие во все времена лишь мешали борьбе с эпидемиями. В наше время лишь рациональность и солидарность помогут победить инфекцию.