ООН осудила инцидент в Новых Санжарах

Инцидент в Новых Санжарах. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134089-oon-osudila-incident-v-novyh-sanjarah.html

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Организация Объединенных Наций (ООН) осудила действия украинцев в Новых Санжарах, направленные против людей, которые были эвакуированы из Китая, а также призвала правительство Украины обеспечить безопасность всем гражданам, которых затронула данная ситуация.

Подобные инциденты не должны иметь место в современной Украине, которая позиционирует себя как европейская страна, сообщила пресс-служба ООН в Facebook.

В сообщении указано, что эвакуированные люди уже прошли длительный период изоляции и заслуживают на безопасное возвращение на родину.

ООН осуждает любые проявления агрессии и насилия в отношении людей, которые сейчас находятся на карантине и призвала руководство Украины обеспечить их безопасность.

Также в сообщении указано, что страх и недоверие во все времена лишь мешали борьбе с эпидемиями. В наше время лишь рациональность и солидарность помогут победить инфекцию.