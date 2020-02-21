Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Инцидент в Новых Санжарах. Фото: РБК-Украина

ООН осудила инцидент в Новых Санжарах

21 фев 2020, 17:01
999

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила действия украинцев в Новых Санжарах, направленные против людей, которые были эвакуированы из Китая, а также призвала правительство Украины обеспечить безопасность всем гражданам, которых затронула данная ситуация.

Подобные инциденты не должны иметь место в современной Украине, которая позиционирует себя как европейская страна, сообщила пресс-служба ООН в Facebook.

В сообщении указано, что эвакуированные люди уже прошли длительный период изоляции и заслуживают на безопасное возвращение на родину.

ООН осуждает любые проявления агрессии и насилия в отношении людей, которые сейчас находятся на карантине и призвала руководство Украины обеспечить их безопасность.

Также в сообщении указано, что страх и недоверие во все времена лишь мешали борьбе с эпидемиями. В наше время лишь рациональность и солидарность помогут победить инфекцию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше