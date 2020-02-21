У стрелка-убийцы из Ханау были проблемы с психикой, фото — Sueddeutsche

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Ракурс

Мужчина, устроивший стрельбу в немецком городе Ханау близ Франкфурта, скорее всего, имел серьезные проблемы с психикой.

Об этом заявил в пятницу в Берлине журналистам руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх. По предварительной оценке, у подозреваемого, который застрелил девятерых человек, было тяжелое психическое заболевание, сообщает Sueddeutsche.

Полиция сообщила первые данные о предполагаемом преступнике. Это 43-летний житель Ханау, гражданин Германии Тобиас Р. Как выяснили следователи, у мужчины было разрешение на владение охотничьим оружием. В его машине нашли патроны. Следствие считает, что предполагаемый убийца действовал в одиночку.

По данным правоохранительных органов, все жертвы нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших есть пять граждан Турции. По данным посольства Болгарии в ФРГ, в результате теракта Ханау погиб один болгарский гражданин.

Злоумышленник оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий. Человек руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

В Германии раньше назвали нападение в Ханау терактом, имеющим расистскую подоплеку. В связи с тем, что случилось полиция усилит охрану мечетей. В ФРГ увеличат количество сотрудников в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на границе.

Министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что правительство рассмотрит законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за разжигание межнациональной розни, натравливании одной группы населения на другие. Министр юстиции также отметила, что власти изучат вопрос ужесточение законов, регулирующих торговлю, хранение и применение оружия.

Вечером 19 февраля примерно в 22.00 по немецкому времени Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек и скрылся на автомобиле. Затем в другом городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе пять турок и один румын. Утром четверга полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двух человек — самого стрелка и его 72-летней матери.