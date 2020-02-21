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СБУ заблокировала 33 онлайн-казино. Фото: Радіо Свобода

СБУ и 33 онлайн-казино: в Украине заблокировали очередные букмекерские конторы

21 фев 2020, 16:54
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Онлайн-казино и букмекерские конторы проверила Служба безопасности Украины. В результате проверки были заблокированы 33 сервиса, которые предоставляли доступ к запрещенному игорному бизнесу.

Веб-ресурсы предоставляли нелегальный доступ к азартным играм и запрещенным онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, регулирующая сферы связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные незаконные веб-ресурсы. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения законов Украины.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали деятельность еще одной букмекерской конторы. Она работала под видом лотереи «Фаворит спорт» и предоставляла доступ к азартным играм в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события.


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