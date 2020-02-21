СБУ заблокувала 33 онлайн-казино. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n134087-sbu-ta-33-onlayn-kazyno-v-ukrayini-zablokuvaly-chergovi-bukmekerski-kontory.html

Ракурс

Онлайн-казино та букмекерські контори перевірила Служба безпеки України. Внаслідок перевірки були заблоковані 33 сервіси, які надавали доступ до забороненого грального бізнесу.

Веб-ресурси надавали нелегальний доступ до азартних ігор та заборонених онлайн-казино. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, яка регулює сфери зв’язку та інформатизації, на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва, заблокувала виявлені незаконні веб-ресурси. Правоохоронці зафіксували в їхній діяльності порушення законів України.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203−2 (заняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заблокували діяльність ще однієї букмекерської контори. Вона працювала під виглядом лотереї «Фаворит спорт» та надавала доступ до азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості робити ставки на спортивні події.