McDonald's випустить свічки з ароматами їжі. Фото: McDonald's

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McDonald’s вирішила випустити сувенірну продукцію, присвячену роял чізбургер. Серед іншого, компанія випустить свічки із запахом його інгредієнтів.

Буде випущено набір з шести нестандартних ароматичних свічок в скляних контейнерах, натхнених інгредієнтами чізбургеру: булочка, кетчуп, мариновані огірочки, сир, цибуля, 100% свіжа яловичина. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

У компанії рекомендують для максимального задоволення запалювати все свічки разом. Набір буде коштувати близько 35 дол. Продаватися окремо вони не будуть.

Набір має надійти у продаж в США. Також компанія випустить футболки, рукавички, підвіски, значки та календар, присвячені роял чізбургеру. Таку сувенірну продукцію в McDonald’s вирішили зробити, тому що саме роял чізбургер — найпопулярніший бургер.

Нагадаємо, раніше корпорація McDonald’s дала згоду на придбання технологічної компанії Apprente, яка за допомогою штучного інтелекту скоротила час обслуговування при прийомі наскрізних замовлень. У компанії збираються впровадити цю технологію в кіосках для самостійного замовлення та мобільних додатках.