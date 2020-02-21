Зоряна Скалецька. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n134085-ya-v-novyh-sanjarah-skalecka-sprostuvala-informaciu-pro-vtechu-z-observaciyi.html

Ракурс

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька стримала свою обіцянку залишитися на карантині в медцентрі «Нові Санжари» разом з евакуйованими з Китаю українськими громадянами.

Міністр опублікувала в Facebook пост, у якому повідомила, що протягом двох тижнів вона буде керувати міністерством дистанційно.

Скалецька показала знімок зі свого «нового робочого кабінету». Міністр заявила, що хотіла б під час карантину знаходитися у звичайній кімнаті, але вона повинна регулярно проводити наради по скайпу і в телефонному режимі. У зв’язку з цим Скалецькій виділили окреме приміщення.

Міністр додала, що вчора до пізньої ночі з представниками всіх причетних міністерств обговорювалося питання щодо умов утримання людей на карантині в Нових Санжарах.

Сьогодні були узгоджені всі деталі перебування Скалецької в обсервації.

Міністр повідомила, що вона вже встигла поспілкуватися з екіпажем літака. На даний момент всі люди відчувають себе добре, ознак ГРВІ не виявлено. Проводяться регулярні медичні обстеження.

Триразовим харчуванням людей, які перебувають на карантині, забезпечує кейтерінгова компанія.

Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію в обсервації.

Під час сьогоднішнього брифінгу помічник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вчинок Скалецької повинен послужити прикладом для всіх українців, які агресивно зустріли новину про евакуацію наших громадян з Китаю, а також довести, що карантин для оточуючих не становить ніякої небезпеки.