Зоряна Скалецкая. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n134085-ya-v-novyh-sanjarah-skaleckaya-oprovergla-informaciu-o-begstve-iz-observacii.html

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сдержала свое обещание остаться на карантине в медцентре «Новые Санжары» вместе с эвакуированными из Китая украинскими гражданами.

Министр опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила, что ближайшие две недели она будет руководить министерством дистанционно.

Скалецкая показала снимок из своего «нового рабочего кабинета». Министр заявила, что хотела бы во время карантина находиться в обычной комнате, но служба обязывает проводить постоянные совещания по скайпу и в телефонном режиме. В связи с этим Скалецкой выделили отдельное помещение.

Министр добавила, что вчера до поздней ночи с представителями всех причастных министерств обсуждался вопрос относительно условий содержания людей на карантине в Новых Санжарах.

Сегодня были согласованы все детали пребывания Скалецкой в обсервации.

Министр сообщила, что она уже успела пообщаться с экипажем самолета. На данный момент все люди чувствуют себя хорошо, признаков ОРВИ не обнаружено. Проводятся регулярные медицинские обследования.

Трехразовым питанием людей, находящихся на карантине, обеспечивает кейтеринговая компания.

Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации в обсервации.

Во время сегодняшнего брифинга помощник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что поступок Скалецкой должен послужить примером для всех украинцев, которые агрессивно встретили новость об эвакуации наших граждан из Китая, а также доказать, что карантин для окружающих не представляет никакой опасности.