Санкции заблокировали BlaBlaCar в оккупированном россиянами Крыму, фото — Депо

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Ракурс

Французский онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма из-за санкций Европейского Союза.

Об этом росCМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании.

Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами ЕС, — сказали в компании.

В технической поддержке также подтвердили, что сервис не работает на этой территории и извинились за неудобства. Сервис прекратил работать в Крыму в феврале. Пользователи соцсетей отмечают, что BlaBlaCar перестал работать в Крыму примерно с 12 февраля.

В декабре прошлого года Совет Европейского союза принял решение продлить экономические санкции в отношении России еще на полгода — до 31 июля 2020 года. Решение приняли на основе сообщений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о выполнении минских соглашений.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году из-за оккупации Крыма и вмешательства РФ в конфликт на востоке Украины. В ответ Россия запретила импорт из ЕС некоторых категорий продуктов.

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar основан в 2006 году французом Фредериком Мазелли. Это крупнейшее в мире сообщество автомобильных попутчиков. Сервисом пользуются более 85 млн человек в 22 странах.