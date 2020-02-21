Чубаров против подачи воды в Крым. Фото: Прямий

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Воду в Крым можно пускать только после деоккупации полуострова. Если Украина сейчас возобновит подачу воды в Крым, то оккупанты смогут переселить на полуостров до 3 млн россиян.

Таким образом оккупационные власти окончательно вытеснят с Крымского полуострова крымских татар и этнических украинцев, нелояльных к оккупантам. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает «Новое время».

Он считает, что возобновление подачи воды на полуостров до его деоккупации будет означать признание законности аннексии полуострова. По его мнению, оккупантам нужна не сама вода, а политическая составляющая этой темы.

Вода может быть инструментом, который приведет их к контролю над Украиной, — отметил Чубаров.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения и попытался оправдаться за свою фразу относительно возобновление водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на возвращение Донбасса в Украину, которая была произнесена им во время эфира на телеканале «Прямой».