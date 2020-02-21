Поезд «Киев-Москва». Фото: iz.ru

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Граждан Украины, которые ехали с гражданкой Китая в одном вагоне поезда «Киев-Москва», поместили в больницу Бердянска.

Женщина с КНР действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля. Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничениях по пропуску граждан Китая сопредельной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб не имеет. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ГПСУ.

По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Добавим, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе, ее состояние здоровья беспокойства не вызывало, — отметили в Пограничной службе.

Сообщается, что гражданка Китая возвращаться в Украину не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из российских медучреждений. В вагоне, который находится в обсервации, находиться 21 человек — 13 граждан Украины, шесть граждан России, по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

Главный врач Брянской городской больницы № 4 Светлана Хандожко отметила, что снятых с рейса поезда лиц разместили в отдельном здании больницы. Как пишет «Интерфакс-Украина» у них взяли анализы на все вирусные инфекции, а не только на китайский коронавирус. Сейчас медики ждут результатов анализов, неизвестно, сколько времени продлится карантин.

Эпидемиолог Брянской областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс сообщила, что состояние гражданки Китая, которая находилась в поезде с высокой температурой, удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.

Напомним, в Российской Федерации пассажиров поезда «Киев-Москва» отправили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой. Ее направили в местную инфекционную больницу. Температура тела иностранки достигала 38 градусов.