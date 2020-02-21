Потяг «Київ-Москва». Фото: iz.ru

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Громадян України, які їхали з громадянкою Китаю в одну вагоні поїзда «Київ-Москва», помістили в лікарню Бердянська.

Жінка з КНР дійсно прямувала в Росію цим потягом та перетнула український кордон 20 лютого. Під час прикордонного оформлення та спілкування з нею прикордонники Сумського загону повідомили її про обмеження щодо пропуску громадян Китаю суміжною стороною, однак жінка вирішила продовжити свою поїздку. Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров’ям та отримали відповідь, що скарг не має. Про це 21 лютого повідомила прес-служба ДПСУ.

За зовнішніми ознаками хворою жінка також не виглядала. Додамо, що іноземка днями прибула в Україну з Мінська літаком і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров’я занепокоєння не викликав, — зазначили в Прикордонній службі.

Повідомляється, що громадянка Китаю повертатись в Україну не буде у зв’язку з тим, що вона розміщена та перебуває в одному з російських медзакладів. У вагоні, який знаходиться в обсервації, перебувала 21 особа — 13 громадян України, шість громадян Росії, по одному громадянину з Узбекистану та Канади.

Головний лікар Брянської міської лікарні № 4 Світлана Хандожко зазначила, що знятих з рейсу потяга осіб розмістили в окремій будівлі лікарні. Як пише «Інтерфакс-Україна» у них взяли аналізи на всі вірусні інфекції, а не тільки на китайський коронавірус. Наразі медики чекають результатів аналізів, невідомо, скільки часу триватиме карантин.

Епідеміолог Брянської обласної інфекційної лікарні Наталія Смиргінс повідомила, що стан громадянки Китаю, яка перебувала в потязі з високою температурою, задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Жінка знаходиться в охоронюваному боксі, який розташований окремо від інших лікувальних приміщень лікарні.

Нагадаємо, у Російській Федерації пасажирів потягу «Київ-Москва» відправили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою. Її направили в місцеву інфекційну лікарню. Температура тіла іноземки сягала 38 градусів.