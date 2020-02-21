Скалецкая передумала оставаться на карантин в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n134081-skaleckaya-peredumala-ostavatsya-na-karantin-v-novyh-sanjarah.html

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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая пересмотрела свое решение остаться в медцентре «Новые Санжары» на 14-дневный карантин. Сегодня чиновница покинула обсервацию.

Данную информацию подтвердила пресс-служба Кабинета министров. В сообщении также указано, что Скалецкая примет участие в сегодняшнем брифинге, пишет 24 Канал.

Начальник медцентра «Новые Санжары» Александр Блинов сообщил журналистам, что Скалецкая покинула медучреждение. Вчера министр до 2.00 находилась в медучреждении и разговаривала с сотрудниками. Сегодня она изъявила желание пообщаться с людьми.

Блинов заявил, что Скалецкая планировала возвратиться в обсервацию, но он не знает когда именно. Для Скалецкой оборудуют помещение в отдельном здании. Кроме министра в «Новых Санжарах» сейчас работают еще три представителя Минздрава.

Блинов отметил, что, несмотря на карантин, Скалецкая может покинуть территорию «Новых Санжар» в любое время, пока она не пообщалась с эвакуированными людьми.