Атошнику на Тернопольщине выделили землю с могильщиком римской эпохи, фото — Первый Запорожский

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Досадный случай произошел в Тернопольской области с выделением земельного участка участнику боевых действий. В селе Мыльное Зборовского района Роману Гуменюку, который воевал на Донбассе в 2015—2016 году, предоставили землю для ведения личного сельского хозяйства. Однако впоследствии оказалось, что на участке расположена археологическая достопримечательность и могильник.

Как сообщает «Армия-inform», Гуменюк, который оборонял Станицу Луганскую и Счастье в Луганской области, оформил все необходимые документы и планировал отдать землю в аренду фермеру. Теперь придется вернуть надел в госсобственность, как того требует прокуратура Тернопольской области.

Правоохранители подали соответствующий иск против Госгеокадастра и самого Гуменюка. Он получил 2 га участок в пределах археологического памятника. Цена этой земли — более 112 млн грн.

Инвентаризацию земель провели в 2013 году, а участок Гуменюка внесли в госреестр памятников археологии в 2014 году. В Геокадастре предполагают, что на этапе передачи информации из области в район «возник сбой».

Во время раскопок на земле Гуменюка когда-то нашли многослойное поселение, которое существовало на протяжении трех тысяч лет, и могильник римского периода. Все находки из Мыльного (украшения, горшки, костяные гребни) хранятся ныне в Збаражском замке.

Атошник рассказывает, что лучшим вариантом в подобных казусах было бы использование европейской практики.

Земли сельскохозяйственного назначения на месте памятников там могут передавать в частную собственность при условии, если владелец подписывает документ, не пахать глубже 20 см, не копать ямы и не возводить зданий, — рассказал Гуменюк.

По возвращении домой с фронта он ухаживает за пожилой бабушкой и возится в своем хозяйстве.