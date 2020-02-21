Атовцю на Тернопільщині виділили землю із могильником римської доби, фото — Перший Запорізький

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Прикрий випадок трапився у Тернопільській області із виділенням земельної ділянки учаснику бойових дій. У селі Мильне Зборівського району Роману Гуменюку, який воював на Донбасі у 2015−2016 році, надали землю для ведення особистого сільського господарства. Однак згодом виявилося, що на ділянці розташована археологічна пам’ятка та могильник.

Як повідомляє «Армія-inform», Гуменюк, який обороняв Станицю Луганську та Щастя в Луганській області, оформив всі належні документи та планував віддати землю в оренду фермеру. Тепер доведеться повернути наділ у держвласність, як цього вимагає прокуратура Тернопільської області.

Правоохоронці подали відповідний позов до Держгеокадастру і самого Гуменюка. Він отримав 2 га ділянку в межах археологічної пам’ятки. Ціна цієї землі — понад 112 млн грн.

Інвентаризацію земель провели у 2013 році, а ділянку Гуменюка внесли держреєстр пам’яток археології у 2014 році. В геокадастрі припускають, що на етапі передачі інформацію з області в район «виник збій».

Під час розкопок на землі Гуменюка колись знайшли багатошарове поселення, яке існувало впродовж трьох тисяч років, і могильник римського періоду. Усі знахідки з Мильного (прикраси, горщики, кістяні гребені) зберігаються нині у Збаразькому замку.

Атовець розповідає, що найкращим варіантом у подібних казусах було б використання європейської практики.

Землі сільськогосподарського призначення на місці пам’яток там можуть передавати у приватну власність за умови, якщо власник підписує документ, що не оратиме глибше 20 см, не копатиме ям і не зводитиме будівель, — розповів Гуменюк.

Після повернення додому з фронту він доглядає за літньою бабцею й порається у своєму господарстві.