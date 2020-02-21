Український політик Анатолій Гриценко. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n134079-sud-u-moskvi-zasudyv-eks-ministra-oborony-ukrayiny-grycenka-do-shesty-rokiv-turmy.html

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Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, заочно отримав тюремний строк в Росії.

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив Гриценка до шести років колонії за нібито заклики до терористичних актів на території РФ. Прокурор попросив дев’ять років колонії загального режиму для Гриценка. Захист наполягав на виправдувальному вироку. Про це 21 лютого повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Суд засудив: визнати Гриценка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ, і призначити йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму, — йдеться у вироку.

Сам екс-міністр написав у себе на сторінці у Facebook, що Російська Федерація поводить себе як держава-терорист. Гриценко згадав збитий «Боїнг» на Донбасі, підтримку бойовиків ОРДЛО, застосування хімічної зброї «Новачок» у Великій Британії.

Як я до того ставлюся? В моєму розумінні, тероризм — це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з Вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, у т. ч. дітей; це отруєння/вбивство російським «Новачком» людей на території чужих держав. Це — дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року Басманний районний суд Москви заочно арештував Анатолія Гриценка за те, що він нібито закликав до вчинення терактів на території Російської Федерації.