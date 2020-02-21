Украинский политик Анатолий Гриценко. Фото: Слово і дело

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Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, заочно получил тюремный срок в России.

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ. Прокурор попросил девять лет колонии общего режима для Гриценко. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Об этом 21 февраля сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд приговорил: признать Гриценко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в приговоре.

Сам экс-министр написал у себя на странице в Facebook, что Российская Федерация ведет себя как государство-террорист. Гриценко вспомнил сбитый «Боинг» на Донбассе, поддержку боевиков ОРДЛО, применения химического оружия «Новичок» в Великобритании.

Как я к тому отношусь? В моем понимании терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это сбитый российским БУКом гражданский лайнер MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в т. ч. детей; это отравление/убийство российским «Новичком» людей на территории чужих государств. Это действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире, — говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля 2019 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Анатолия Гриценко за то, что он якобы призывал к совершению терактов на территории Российской Федерации.