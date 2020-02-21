Скалецька передумала залишатися на карантин в Нових Санжарах

Зоряна Скалецька. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n134081-skalecka-peredumala-zalyshatysya-na-karantyn-v-novyh-sanjarah.html

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Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька переглянула своє рішення залишитися в медцентрі «Нові Санжари» на 14-денний карантин. Сьогодні чиновниця залишила обсервацію.

Дану інформацію підтвердила прес-служба Кабінету міністрів. У повідомленні також зазначено, що Скалецька прийме участь у сьогоднішньому брифінгу, пише 24 Канал.

Начальник медцентру «Нові Санжари» Олександр Блінов повідомив журналістам, що Скалецька залишила медзаклад. Вчора міністр до 2.00 перебувала в медустанові і розмовляла із співробітниками. Сьогодні вона виявила бажання поспілкуватися з людьми.

Блінов заявив, що Скалецька планувала повернутися в обсервацію, але він не знає коли саме. Для Скалецької обладнають приміщення в окремій будівлі. Крім міністра в «Нових Санжарах» зараз працюють ще три представники МОЗ.

Блінов зазначив, що, незважаючи на карантин, Скалецька може покинути територію «Нових Санжар» у будь-який час, поки вона не поспілкувалася з евакуйованими людьми.