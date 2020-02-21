Чубаров проти подачі води до Криму. Фото: Прямий

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Воду до Криму можна пускати тільки після деокупацію півострова. Якщо Україна зараз відновить подачу води до Криму, то окупанти зможуть переселити на півострів до 3 млн росіян.

Таким чином окупаційна влада остаточно витіснить з Кримського півострова кримських татар та етнічних українців, нелояльних до окупантів. Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає «Новое время».

Він вважає, що відновлення подачі води на півострів до його деокупації означатиме визнання законності анексії півострова. На його думку, окупантам потрібна не сама вода, а політична складова цієї теми.

Вода може бути інструментом, який призведе їхнього до контролю над Україною, — зазначив Чубаров.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився та спробував виправдатися за свою фразу щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на повернення Донбасу Україні, яка була виголошена ним під час ефіру на телеканалі «Прямий».