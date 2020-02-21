Санкції заблокували BlaBlaCar в окупованому росіянами Криму, фото — Депо

https://racurs.ua/ua/n134084-sankciyi-zablokuvaly-blablacar-v-okupovanomu-rosiyanamy-krymu.html

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Французький онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar перестав працювати на території Криму через санкції Європейського Союзу.

Про це росЗМІ повідомили з посиланням на прес-службу російського підрозділу компанії.

Сервіс BlaBlaCar не працює на території Криму відповідно до обмежувальних заходів Європейського Союзу, — сказали в компанії.

У технічній підтримці також підтвердили, що сервіс не працює на цій території і вибачаються за незручності. Сервіс припинив працювати в Криму у лютому. Користувачі соцмереж зазначають, що BlaBlaCar перестав працювати в Криму приблизно з 12 лютого.

У грудні минулого року Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції відносно Росії ще на півроку — до 31 липня 2020 року. Рішення ухвалили на основі повідомлень президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про виконання мінських угод.

Євросоюз ввів санкції проти Росії в 2014 році через окупацію Криму і втручання РФ в конфлікт на сході України. У відповідь Росія заборонила імпорт з ЄС деяких категорій продуктів.

Міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar заснований в 2006 році французом Фредеріком Мазеллі. Це найбільше в світі співтовариство автомобільних попутників. Сервісом користується понад 85 млн осіб у 22 країнах.