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McDonald's выпустит свечи с ароматами еды. Фото: McDonald's

Фанатам чизбургера: McDonald’s выпустит свечи с ароматами еды (ФОТО)

21 фев 2020, 16:21
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McDonald’s решила выпустить сувенирную продукцию, посвященную роял чизбургеру. Среди прочего, компания выпустит свечи с запахом его ингредиентов.

Будет выпущен набор из шести нестандартных ароматических свечей в стеклянных контейнерах, вдохновленных ингредиентами чизбургера: булочка, кетчуп, маринованные огурчики, сыр, лук, 100% свежая говядина. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании рекомендуют для максимального наслаждения зажигать все свечи вместе. Набор будет стоит около 35 долл. Продаваться по отдельности они не будут.

Набор должен поступить в продажу в США. Также компания выпустит футболки, перчатки, подвески, значки и календарь, посвященные роял чизбургеру. Такую сувенирную продукцию в McDonald’s решили сделать, потому что именно роял чизбургер — самый популярный бургер.

McDonald's выпустит свечи с ароматами еды. Фото: McDonald's

Напомним, ранее корпорация McDonald’s дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов. В компании собираются внедрить эту технологию в киосках для самостоятельного заказа и мобильных приложениях.


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