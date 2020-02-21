McDonald's выпустит свечи с ароматами еды. Фото: McDonald's

https://racurs.ua/n134086-fanatam-chizburgera-mcdonald-s-vypustit-svechi-s-aromatami-edy-foto.html

Ракурс

McDonald’s решила выпустить сувенирную продукцию, посвященную роял чизбургеру. Среди прочего, компания выпустит свечи с запахом его ингредиентов.

Будет выпущен набор из шести нестандартных ароматических свечей в стеклянных контейнерах, вдохновленных ингредиентами чизбургера: булочка, кетчуп, маринованные огурчики, сыр, лук, 100% свежая говядина. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании рекомендуют для максимального наслаждения зажигать все свечи вместе. Набор будет стоит около 35 долл. Продаваться по отдельности они не будут.

Набор должен поступить в продажу в США. Также компания выпустит футболки, перчатки, подвески, значки и календарь, посвященные роял чизбургеру. Такую сувенирную продукцию в McDonald’s решили сделать, потому что именно роял чизбургер — самый популярный бургер.

Напомним, ранее корпорация McDonald’s дала согласие на приобретение технологической компании Apprente, которая с помощью искусственного интеллекта сократила время обслуживания при приеме сквозных заказов. В компании собираются внедрить эту технологию в киосках для самостоятельного заказа и мобильных приложениях.