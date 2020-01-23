У Києві силовики навідалися до відомої букмекерської контори. Фото: Delo.ua

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Онлайн-казино закрили в Києві правоохоронці. У букмекерській конторі, яка працювала під виглядом лотереї «Фаворит спорт», надавали доступ до азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки і можливості робити ставки на спортивні події.

Ця діяльність порушує закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Цей бізнес був організований групою осіб, а доступ до онлайн-казино надавали за допомогою онлайн-сайтів, пише прокуратура Києва.

Під час обшуків в офісному приміщенні та за місцем проживання підозрюваних співробітники прокуратури вилучили комп’ютери та платіжні картки, на які надходили гроші від нелегального бізнесу.

Наразі прокуратура встановлює всіх осіб, причетних до організації онлайн-казино. Після проведення всіх експертиз підозрюваним буде пред’явлено звинувачення за ст. 203−2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом). Їм загрожує штраф у розмірі від 10 до 40 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Як відомо, 20 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про всеукраїнську спецоперацію з ліквідації всіх гральних залів, клубів і лотерей до 16.00. Того ж дня в Нацполіції заявили про закриття понад 5 тис. таких закладів.