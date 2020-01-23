В Киеве силовики наведались в известную букмекерскую контору. Фото: Delo.ua

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Ракурс

Онлайн-казино закрыли в Киеве правоохранители. В букмекерской конторе, которая работала под видом лотереи «Фаворит спорт», предоставляли доступ к азартным играм в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события.

Эта деятельность нарушает закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Данный бизнес был организован группой лиц, а доступ к онлайн-казино предоставляли с помощью онлайн-сайтов, пишет прокуратура Киева.

Во время обысков в офисном помещении и по месту жительства подозреваемых сотрудники прокуратуры изъяли компьютеры и платежные карты, на которые поступали деньги от нелегального бизнеса.

Сейчас прокуратура устанавливает всех лиц, причастных к организации онлайн-казино. После проведения всех экспертиз подозреваемым будет предъявлено обвинение по ст. 203−2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Им грозит штраф в размере от 10 до 40 необлагаемых минимумов граждан.

Как известно, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о всеукраинской спецоперации по ликвидации всех игорных залов, клубов и лотерей до 16.00. В тот же день в Нацполиции заявили о закрытии свыше 5 тыс. таких заведений.