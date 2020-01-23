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Анатолий Шарий, фото: социальные сети
Офис «Партии Шария» сгорел в Херсоне (ФОТО)https://racurs.ua/n132526-ofis-partii-shariya-sgorel-v-hersone-foto.htmlРакурс
В Херсоне вчера вечером подожгли местный офис политсилы «Партия Шария», расположенный на улице Университетской.
Окно офиса разбили и бросили внутрь стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Отмечается, что этот офис расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч .2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Следствие продолжается, собранные вещественные доказательства направлены на экспертизу.
В ГСЧС сообщают, что сообщение об этом пожаре поступило в 23.45 22 января. В 00.30 ее ликвидировали. Площадь пожара составила 20 кв. м, пожарные эвакуировали пятерых человек. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В «Партии Шария» уже отреагировали на этот инцидент.
«Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет — пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно», — заявили на странице херсонского отделения политсилы в социальной сети Фейсбук.
Напомним, в конце декабря полиция открыла уголовное производство из-за нападения на журналистов Шарий.net.
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