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Ракурс
Анатолий Шарий, фото: социальные сети

Офис «Партии Шария» сгорел в Херсоне (ФОТО)

23 янв 2020, 13:40
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В Херсоне вчера вечером подожгли местный офис политсилы «Партия Шария», расположенный на улице Университетской.

Окно офиса разбили и бросили внутрь стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что этот офис расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч .2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствие продолжается, собранные вещественные доказательства направлены на экспертизу.

В ГСЧС сообщают, что сообщение об этом пожаре поступило в 23.45 22 января. В 00.30 ее ликвидировали. Площадь пожара составила 20 кв. м, пожарные эвакуировали пятерых человек. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В «Партии Шария» уже отреагировали на этот инцидент.

«Мы вторую щеку подставлять не будем. Надо будет — пойдем войной, но своих людей защитим. Законной войной, безусловно», — заявили на странице херсонского отделения политсилы в социальной сети Фейсбук.

Последствия пожара, фото: «Партия Шария. Херсон»

Последствия пожара, фото: «Партия Шария. Херсон»

Последствия пожара, фото: «Национальная полиция»

Последствия пожара, фото: «Национальная полиция»

Последствия пожара, фото: «Национальная полиция»

Напомним, в конце декабря полиция открыла уголовное производство из-за нападения на журналистов Шарий.net.

Источник: Ракурс


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