Анатолій Шарій, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n132526-ofis-partiyi-shariya-zgoriv-u-hersoni-foto.html

Ракурс

У Херсоні вчора ввечері підпалили місцевий офіс політсили «Партія Шарія», розташований на вулиці Університетській.

Вікно офісу розбили та кинули всередину скляну пляшку із легкозаймистою речовиною. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що цей офіс розташований на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Відомості за цим інцидентом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч .2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Слідство триває, зібрані речові докази направлені на експертизу.

В ДСНС повідомляють, що повідомлення про цю пожежу надійшло о 23.45 22 січня. О 00.30 її ліквідували. Площа пожежі склала 20 кв. м, вогнеборці евакуювали п’ятьох осіб. Загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

В «Партії Шарія» вже відреагували на цей інцидент.

Ми другу щоку підставляти не будемо. Треба буде — підемо війною, але своїх людей захистимо. Законною війною, безумовно, — заявили на сторінці херсонського відділення політсили в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, наприкінці грудня поліція відкрила кримінальне провадження через напад на журналістів Шарій.net.