Тварин з цирків зможуть передавати в притулки. Фото: Pixabay

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Ракурс

Тварини з цирків, які належать державі, тепер зможуть проходити реабілітацію в еко-притулках і еко-парках. Відповідний меморандум підписав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський з громадською організацією «Фельдман Еко-Парк».

Цей меморандум спрямований на гуманізацію розважальної діяльності в Україні, захист тварин від жорстокого поводження і створення для них нормальних умов утримання, пише прес-служба Міністерства культури.

Тепер Національний цирк України зможе передати своїх тварин на утримання в еко-притулки і еко-парки. «Фельдман Еко-Парк», у свою чергу, зобов’язується створити всі необхідні умови для комфортного утримання тварин, доглядати за ними і надавати ветеринарну допомогу. Також організація буде вести реєстр тварин і повідомляти про їх стан.

Також в Міністерстві культури, молоді та спорту повідомили, що до кінця поточного року планують заборонити використання тварин у цирках.

Як писав «Ракурс», раніше Бородянський розповів, що урядом розробляється стратегія реабілітації тварин, які експлуатувалися в цирках. Все циркові тварини будуть передані реабілітаційним центрам.