Животных из цирков смогут передавать в приюты. Фото: Pixabay

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Ракурс

Животные из цирков, которые принадлежат государству, теперь смогут проходить реабилитацию в эко-приютах и эко-парках. Соответствующий меморандум подписал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский с общественной организацией «Фельдман Эко-Парк».

Данный меморандум направлен на гуманизацию развлекательной деятельности в Украине, защиту животных от жестокого обращения и создание для них нормальных условий содержания, пишет пресс-служба Министерства культуры.

Теперь Национальный цирк Украины сможет передать своих животных на содержание в эко-приюты и эко-парки. «Фельдман Эко-Парк», в свою очередь, обязуется создать все необходимые условия для комфортного содержания животных, ухаживать за ними и оказывать ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр животных и сообщать об их состоянии.

Также в Министерстве культуры, молодежи и спорта сообщили, что к концу текущего года планируют запретить использование животных в цирке.

Как писал «Ракурс», ранее Бородянский рассказал, что правительством разрабатывается стратегия реабилитации животных, которые эксплуатировались в цирках. Все цирковые животные будут переданы реабилитационным центрам.