Стрілець-убивця з Ханау мав проблеми із психікою, фото — Sueddeutsche

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Ракурс

Чоловік, який влаштував стрілянину в німецькому місті Ханау поблизу Франкфурта, швидше за все, мав серйозні проблеми з психікою.

Про це заявив в п’ятницю в Берліні журналістам керівник Федерального відомства з кримінальних справ Хольгер Мюнх. За попередньою оцінкою, у підозрюваного, який застрелив дев’ятьох людей, було важке психічне захворювання", повідомляє Sueddeutsche.

Поліція повідомила перші дані про ймовірного злочинця. Це 43-річний житель Ханау, громадянин Німеччини Тобіас Р. Як з’ясували слідчі, у чоловіка був дозвіл на володіння мисливською зброєю. У його машині знайшли патрони. Слідство вважає, що ймовірний вбивця діяв сам.

За даними правоохоронних органів, всі жертви нападів мають міграційні коріння. Турецьке консульство в Берліні підтвердило, що серед загиблих є п’ятеро громадян Туреччини. За даними посольства Болгарії в ФРН, в результаті теракту Ханау загинув один болгарський громадянин.

Зловмисник залишив письмове визнання і відеопояснення своїх дій. Чоловік керувався правоекстремістськими мотивами.

У Німеччині раніше назвали напад в Ханау терактом, який має расистське підґрунтя, а стрілок діяв з правоекстремістських міркувань. У зв’язку з тим, що трапилося поліція посилить охорону мечетей. У ФРН збільшать кількість співробітників в аеропортах, на залізничних вокзалах і кордоні.

Міністр юстиції ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила, що уряд розгляне законопроект, що передбачає посилення покарання за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, нацьковування однієї групи населення на інші. Міністр також зазначила, що влада вивчить питання посилення законів, що регулюють торгівлю, зберігання і застосування зброї.

Увечері 19 лютого приблизно о 22.00 за німецьким часом Тобіас Р. спочатку відкрив вогонь у кальянній на вулиці Хоймаркт на заході міста, убивши кількох людей, і зник на автомобілі. Потім в іншому міському районі Кессельштадт він атакував ще одну кальянну. В результаті стрілянини загинули дев’ять осіб, в тому числі п’ять турків і один румун. Уранці четверга поліція знайшла в квартирі у Кессельштадті тіла ще двох людей — самого стрільця і ​​його 72-річної матері.