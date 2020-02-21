ООН засудила інцидент в Нових Санжарах

ООН засудила інцидент в Нових Санжарахhttps://racurs.ua/ua/n134089-oon-zasudyla-incydent-v-novyh-sanjarah.htmlРакурс
Організація Об'єднаних Націй (ООН) засудила дії українців у Нових Санжарах, спрямовані проти людей, які були евакуйовані з Китаю, а також закликала уряд України забезпечити безпеку всім громадянам, яких торкнулася дана ситуація.
Подібні інциденти не повинні мати місце в сучасній Україні, яка позиціонує себе як європейська країна, повідомила прес-служба ООН у Facebook.
У повідомленні зазначено, що евакуйовані люди вже пройшли тривалий період ізоляції і заслуговують на безпечне повернення на батьківщину.
ООН засуджує будь-які прояви агресії і насильства по відношенню до людей, які зараз перебувають на карантині і закликала керівництво України забезпечити їхню безпеку.
Також у повідомленні зазначено, що страх і недовіра в усі часи лише заважали боротьбі з епідеміями. У наш час лише раціональність і солідарність допоможуть перемогти інфекцію.