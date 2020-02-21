У МОЗ пояснили, чому відвезли евакуйованих до Нових Санжар. Фото: УКЦ

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Евакуація з Китаю громадян України та іноземців планувалася дуже ретельно. Велика увага була приділена саме вибору місця, куди евакуйованих помістять на обсервацію.

Медичний центр у Нових Санжарах був обраний через низку факторів. Зокрема, через те, що це санаторій, а не лікарня. Адже евакуйовані люди здорові, їх потрібно було помістити саме на обсервацію, а не на карантин. Тому їх не повезли до столичної Феофанії. Про це розповів заступник голови Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Полтавської обласної ради, пишуть «Новини Полтавщини».

Медичний центр «Нові Санжари» був обраний ще й тому, що всі столичні госпіталі Міністерства охорони здоров’я та Національної гвардії лікують бійців, поранених на Донбасі. Ляшко зазначив, що було б неправильно вивозити звідти хворих, які потребують допомоги.

Евакуювати госпіталі, виселяти з них людей, яким потрібна медична допомога, — неправильно. Коли обирався заклад, оцінювалася велика кількість індикаторів, показників. Тому вибрали саме цей заклад, який не заповнений, — додав Ляшко.

Заступник голови МОЗ зазначив, що в Україні — епідемія ГРВІ. Тому Україна не може собі дозволити розташовувати здорових людей в лікарні та закривати її для інших відвідувачів.

Ляшко додав, що в Україні планують побудувати госпіталь на випадок інфекцій, але це питання не одного місяця.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька стримала свою обіцянку залишитися на карантині в медцентрі «Нові Санжари» разом з евакуйованими з Китаю українськими громадянами. Скалецька показала фото зі свого «нового робочого кабінету».