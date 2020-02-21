Дело «Золотого мандарина»: суд оставил Бернацкой залог 7 млн грн

Суд оставил Бернацкой залог 7 млн грн. Фото: Укрправда

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Ракурс

Дело «Золотого мандарина» продолжается расследоваться. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу фигуранта данного уголовного производства, экс-заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой.

Сторона защиты подала апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения в виде залога 7 млн грн. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защитников и оставить в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о залоге в размере 7 млн грн.

Напомним, ранее Наталья Бернацкая внесла залог 7 млн грн, который был назначен ей Высшим антикоррупционным судом в качестве меры пресечения по делу «Золотого мандарина».

Как писал «Ракурс», правозащитник Борис Захаров недавно сообщил, что Европейский суд по правам человека признал противоправными действия НАБУ по делу «Золотого мандарина».

Как известно, Антикоррупционное бюро подозревает, что экс-народный депутат Георгий Логвинский и бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая причастны к хищению государственных средств в размере 54 млн грн. Правоохранители считают, что в течение 2013−2016 годов деньги выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с Логвинским.