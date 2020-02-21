Кнопкодавство. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n134095-ugolovnaya-otvetstvennost-za-knopkodavstvo-zafiksirovan-pervyy-sluchay-narusheniya-v-verhovnoy.html

Ракурс

Кнопкодавство в Верховной Раде продолжается, несмотря на вступление в силу закона об уголовной ответственности за данное правонарушение. Сегодня зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде, за которое виновник должен понести уголовное наказание.

«Первопроходцем» стал внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк, сообщает ЧЕСТНО.

На видео видно, что во время голосования за поправку № 1223 к законопроекту о земле депутат сначала проголосовал за отсутствующего соседа справа, а затем уже за себя.

На табло голосования заметно, как на обоих местах проголосовали «за».

Поляк также нажимал соседскую кнопку во время голосования за поправку № 1420 к тому же законопроекту.

Кроме того, нардеп во время электронной регистрации нажал сначала соседскую кнопку справа, а потом свою.