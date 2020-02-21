Коронавирус: как последовательница христианской секты заразила Южную Корею, фото — ft.com

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Ракурс

Южная Корея стала третьим крупнейшим центром распространения коронавируса в мире. Это произошло из-за участницы местной христианской секты, которая дважды отказалась от анализов, а затем присоединилась к инфицированию более 100 человек.

В Южной Корее зарегистрировали 204 случая заражения. В течение недели количество инфицированных увеличилось с 30 до более 200 человек, сообщает Load. Главным очагом COVID-19 стал город Тэгу, в котором живет 2,4 млн человек.

По крайней мере 144 случая власти связывают с христианской религиозной организацией Синчонджи. Она насчитывает более 200 тыс. последователей в разных странах. Ее члены верят в вечную жизнь и считают, что если человек заболел и умер, это означает, что его вера была слабой.

Источником распространения коронавируса в Тэгу считают 61-летнюю последовательницу Синчонджи. Еще 10 февраля у нее проявились признаки инфекции, но женщина отказалась пройти тест на вирус, объяснив, что не выезжала за границу.

Женщина дважды пришла на воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.

На воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус. Синчонджи приостановила деятельность общины в Тэгу, богослужения будут проводить в интернете.

«Ракурс» сообщал, что из-за распространения коронавируса Тэгу (четвертый по величине город в Южной Корее) объявили «зоной особого внимания». Туда отправили дополнительных врачей, кровати и медицинское оборудование. В городе опасаются, что Тэгу может стать вторым Уханем.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)