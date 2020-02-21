Поджог дома Гонтаревой: расследование производства передали полиции Киева

Поджог дома Гонтаревой будет расследовать полиция Киева. Фото: ТСН

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Поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой будет расследовать полиция Киева.

Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников Гонтаревой главному управлению Нацполиции в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор дал письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.

Ранее сообщалось, что 17 сентября 2019 года сгорел дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Правоохранители считают, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. Существуют еще две версии — короткое замыкание и пуск ракеты.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, а сама бывшая глава Нацбанка попала в аварию в Лондоне. Заказчиком нападений на нее и на ее родственников экс-глава НБУ считает олигарха Игоря Коломойского.